L’attacco di Sgarbi e Morgan, l’arrabbiatura di Amadeus e adesso anche la difesa e l’affondo di Fiorello ai primi due. Cosa sta succedendo.

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Sono state queste le parole di Amadeus che hanno lasciato tutti perplessi anche perché non si comprendeva il destinatario. Adesso, tutto avrebbe un senso. Merito di Fiorello e di Fabrizio Biggio che su Instagram hanno replicato chiamando in causa Sgarbi e Morgan che avevano parlato male proprio del presentatore e direttore artistico di Sanremo.

Fiorello difende Amadeus: durissimo affondo a Sgarbi e Morgan

Fiorello

“Vi ricordate di noi? Lui non ha i baffi perché è un solito idiota. Quando uno è idiota è idiota. A proposito di idioti…”. Inizia così Fiorello su Instagram in un filmato condiviso da Fabrizio Biggio. “Ho letto la frase di Amadeus. Sapete con chi ce l’aveva? Con l’onorevole Sgarbi e con il genio Morgan. Hanno detto che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione! Non è capace”.

Lo showman e il suo compagno di avventure hanno poi rincarato la dose con grande sarcasmo e ironia ma in modo molto serio: “‘Fai rumore’ è brutta. Vogliamo parlare di ‘Ringo Starr’ dei Pinguini Tattici Nucleari? Brutta. E chi l’ha scelta? Amadeus. E ‘Dove si balla’, che è durata per un anno, ancora adesso la passano in discoteca… Non sei capace Amadeus! Anche quella di Irama che fa ‘Ovunque sarai’. O ‘Apri tutte le porte’, orrenda. ‘Brividi’, che ha fatto emozionare milioni di persone, chi l’ha scelta”.

Ma l’elenco continua con tanto di riferimento ai Maneskin: “Addirittura vincono l’Eurofestival, li hai rovinati! ‘Sesso occasionale’ e ‘Tango’ di Tananai, bruttissime. Nessuno le sente quelle canzoni”.

E se questo non fosse abbastanza, ecco l’affondo finale: “L’onorevolissimo Sgarbi ha detto ‘farò qualcosa per levarlo da Sanremo’. Non devi fare niente perché ha finito: questo è l’ultimo anno. Lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, belle, non queste cagate che ha scelto Amadeus. Evviva Sgarbi, evviva il genio Morgan, e speriamo che il prossimo Sanremo possa esserci lui. Così impari Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Te lo firmiamo col sangue”.

Di seguito il post Instagram con il filmato in risposta a Sgarbi e Morgan:

