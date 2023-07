Nelle scorse ore Amadeus ha condiviso sui social un post polemico: a chi è rivolto?

Amadeus ha condiviso un post su Instagram contenente le seguenti parole: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare.” La frase pubblicata sul suo profilo Instagram da Amadeus ha subito suscitato la curiosità degli utenti. Ci sono diverse supposizioni in circolazione, ma al momento il conduttore non ha dato alcuna spiegazione in merito.

È sembrato uno sfogo, una frecciata verso coloro che, secondo quanto si evince dalla frase (attribuita al cabarettista, autore radiofonico e televisivo Eros Drusiani), sembrano non avere una piena comprensione delle questioni di cui parlano, finendo per esprimere considerazioni inappropriate o diffondere informazioni errate.

Amadeus

I possibili destinatari del messaggio

Tra le diverse ipotesi elaborate sulla base del post menzionato, c’è quella secondo la quale Vittorio Sgarbi e Morgan sarebbero i destinatari delle lamentele. I due sono stati protagonisti di un incontro al Maxxi di Roma il 21 giugno scorso, che ha suscitato parecchio clamore, soprattutto per il linguaggio volgare utilizzato durante la serata.

In particolare durante l’evento si è parlato anche di Sanremo e Sgarbi ha affermato riferendosi ad Amadeus: “Facesse il conduttore, ma perché deve scegliere le canzoni, ma che roba è”, e Morgan ha aggiunto: “Gli hanno fatto firmare un contratto di cinque anni, ed è una cosa antidemocratica, non dico perché lui non se ne intende di musica e questo è un dato di fatto, per cui non avrebbe dovuto firmare nemmeno un anno”.

Di seguito il post pubblicato dal conduttore:

