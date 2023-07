Maria De Filippi ha lanciato la cantante grazie ad “Amici”. Ha partecipato alle sue nozze sabato 1° luglio a Tellaro.

Maria De Filippi, che di solito evita la mondanità, ha fatto un’eccezione per Annalisa, una cantante lanciata da Amici e ora tra le più popolari in Italia. La conduttrice del famoso talent show di Canale5 è stata fotografata sabato 1° luglio a Tellaro, in provincia di La Spezia, dove ha partecipato al matrimonio della sua pupilla con Francesco Muglia.

È stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a condividere la foto che mostra Maria presente al matrimonio di Annalisa. Sono pochissime le altre foto circolate in rete, in rispetto alla richiesta di privacy fatta dall’artista.

Maria De Filippi

Le nozze di Annalisa

Rudy Zerbi, amico e collega di Maria De Filippi, ha accompagnato la cantante alle nozze di Annalisa. Zerbi è un ex produttore discografico che fa parte della squadra di lavoro di Maria Da Filippi già da molti anni. Attualmente, è uno dei coach di Amici e giudice di Tu sì que vales, oltre ad essere un collaboratore di Uomini e Donne, sebbene dietro le quinte.

Proprio come Maria, Zerbi ha un legame di forte affetto con Annalisa. Fu lui a scoprire il suo talento durante la sua partecipazione ad Amici, una previsione che si è dimostrata essere incredibilmente accurata.

