Fa parlare Ultimo che al suo recente concerto ha lanciato una frecciatina non indifferente ai giornalisti che lo criticano.

Difficile e combattuto fin dal primo momento il feeling tra Ultimo e la stampa. Il cantante, dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo tra i big, aveva mostrato un certo disappunto rispetto i giornalisti. Tutta “colpa” di quel famoso secondo posto alle spalle di Mahmood da cui si era generato un confronto continuo piuttosto teso. Sebbene l’artista romano abbia poi cambiato atteggiamento e spiegato di non voler più avere alcun attrito in tal senso, ora sembra che le cose siano leggermente diverse. Lo conferma un suo gesto all’ultimo concerto…

La frecciata di Ultimo ai giornalisti

Ironia o frecciata? Forse entrambe le cose. Il cantante, durante il più recente concerto a Lignano, al quale erano presenti oltre 27mila fan, ha fatto partire il brano “Canzone stupida” e sull sfondo alcuni titoli di giornale decisamente “contro di lui”.

“Chi vuole capire capisca”, ha detto prima di iniziare ad esibirsi.

Come detto, alle sue spalle nei maxi schermi sono comparsi dei titoli di giornale reali che vanno contro di lui. Uno di questi riguarda il momento in cui, al Festival di Sanremo 2023, la sala stampa ha esultato per il quarto posto da lui ottenuto.

Successivamente anche alcune immagini sulle critiche ricevute sul suo album intitolato “Solo“. Il titolo recita: “Ho ascoltato il suo nuovo album ‘Solo’. Non l’avessi mai fatto”.

La scelta dell’artista è stata condivisa dai suoi fan e sicuramente è destinata a far parlare…

Di seguito anche alcuni post e video tra Twitter e TikTok con il gesto del cantante:

