Si stanno godendo il viaggio di nozze Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ma senza il piccolo Thiago che, evidentemente, manca tanto alla mamma.

Dopo il matrimonio e la festa in grande stile, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono volati in viaggio di nozze e si stanno godendo qualche giorno di relax in coppia. Sì, perché a quanto pare hanno deciso di lasciare il piccolo Thiago, il loro primogenito, a casa con nonni e altri parenti. La conferma è arrivata da una storia dell’influencer a cui, evidentemente, il bimbo manca tantissimo.

Chiara Nasti e il messaggio per il piccolo Thiago

Chiara Nasti

Come detto, dopo le bellissime nozze e il ricevimento dello scorso 20 giugno, la Nasti e Zaccagni hanno deciso di partire per il viaggio di nozze e godersi qualche momento di relax come coppia. I due neo sposini, infatti, sono partiti senza il figlio Thiago rimasto con i nonni e gli zii.

Inevitabile, però, che mamma e papà sentano la sua mancanza e la conferma è arrivata in queste ore dalla bella influencer. “Non vedo l’ora di abbracciarti”, ha scritto Chiara aggiungendo una emoticon con gli occhi lucidi ad una foto condivisa in una storia su Instagram proprio col piccolo Thiago protagonista.

La donna è estremamente legata a suo figlio e dopo la sua nascita ha più volte sottolineato come il bambino le abbia cambiato in meglio la vita facendole conoscere emozioni e sensazioni mai provate prima.

Quando lei e Mattia torneranno da Miami, dove si trovano adesso, siamo sicuri che non mancheranno moltissime foto col bimbo. Mamma e figlio avranno da recuperare del tempo insieme e siamo convinti lo faranno e renderanno i fan partecipi.

Di seguito anche un post Instagram della neo coppia di sposini dirattamente da Miami, in Florida, dove stanno trascorrendo il viaggio di nozze tra passeggiate, mare e cenette romantiche:

