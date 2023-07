Dopo la separazione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continuano ad essere sempre uniti e mostrarsi insieme. Le foto al party di Ciao Darwin.

Separati ma uniti. Era stato questo lo “slogan” di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al momento di annunciare la loro separazione ma anche la volontà di rimanere vicini per lavoro e, ovviamente, per la loro famiglia. E la “non più” coppia si conferma. L’ultima apparizione è stata al party di Ciao Darwin per la fine delle registrazioni della trasmissione che andrà in onda in tv prossimamente.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli uniti al party di Ciao Darwin

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Lo avevano detto e ora lo dimostrano: Paolo e Sonia, anche dopo il loro addio come coppia, sono sempre uniti e spesso insieme, per famiglia e ovviamente per lavoro.

I due sono stati immortalati più uniti che mai alla festa di Ciao Darwin andata in scena nelle scorse ore. La conferma arriva dalle foto scattate durante il recente party per festeggiare la fine delle riprese del noto programma che andrà in onda in tv prossimamente.

Il conduttore e la produttrice non hanno avuto problemi a posare l’uno accanto all’altra, forti del loro rapporto cresciuto e sviluppato nel tempo.

L’uomo si è scatenato e ha tagliato la torta col regista e tutto il cast del programma di Canale 5. Dal canto suo la Bruganelli ha ripreso tutto o quasi, per poi condividerlo sui social nelle sue stories.

Sul web, poi, è possibile vedere le immagini e i video raccolti dai presenti e ripubblicati anche da diversi altri utenti.

Insomma, nonostante la separazione, i due volti vip stanno mantenendo, come avevano annunciato, un feeling e un rapporto davvero molto stretto e lo continueranno a fare anche per i loro figli Silvia, Davide e Adele.

Di seguito anche alcuni post Instagram con le immagini della serata:

