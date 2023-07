Dopo la notizia che Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 da settembre, la sorella, Daniela non ci sta, e si sfoga sui social.

Era ormai diverso tempo che si vociferava un cambio nella conduzione del pomeriggio su Canale 5, ma non era mai arrivata nessuna comunicazione ufficiale, fino all’annuncio dei giorni scorsi, tramite comunicato stampa di Mediaset, che ha dichiarato la fine della conduzione di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Per i telespettatori è stata una sorpresa, anche perché durante l’ultima puntata dello show pomeridiano, la conduttrice aveva salutato il suo pubblico dicendo “Ci vediamo a settembre”. Ma probabilmente qualcosa non è andato come sperava.

Barbara D’Urso

La reazione di Daniela D’Urso

La notizia ha naturalmente suscitato molti commenti, i fan di Barbara D’Urso hanno mostrato tutta la loro rabbia nei confronti di questa decisione, mentre c’è qui ne ha anche gioito. Ma c’è una reazione che ha fatto capire che probabilmente questa decisione non è stata presa di comune accordo tra Mediaset e la conduttrice: quella della sorella, Daniela D’Urso. Daniela sui social infatti ha espresso tutta la sua rabbia pubblicando diversi messaggi: “Solidarietà. Punto.” e “E facciamo rumore ca**o.” Alcune ore dopo, sono seguiti i ringraziamenti: “Grazie a tutti per la solidarietà. Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie davvero.”

Di seguito il post di Daniela:

