Ufficiale: Barbara D’Urso dice addio a Pomeriggio 5. Mediaset ha confermato la decisione e ci sarebbe anche il nome della sostituta.

Sono stati tantissimi i rumors sul suo futuro e adesso ecco la prima ufficialità: Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5 alla scadenza del suo contratto a dicembre 2023. Carmelita non sarà più alla guida del noto programma Mediaset e già si rumoreggia su chi ci sarà al suo posto. Il nome è di un volto noto… di La7.

Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5: chi al suo posto

Barbara D’Urso

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Sono state queste le parole scelte dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi per annunciare la separazione con la nota conduttrice. Di fatto, quindi, i rumors sull’addio della donna erano reali.

A questo punto la domanda dei tanti telespettatori della rete è chi prenderà il suo posto. Per dare una risposta basta dare uno sguardo ai principali media di informazione che sembrano essere abbastanza sicuri sulla scelta.

Si tratta dell’ex conduttrice di La 7 Myrta Merlino. Questa e l’indiscrezione che si sta facendo sempre più forte nelle ultime ore. Entrambe le conduttrici avevano infatti concluso i rispettivi programmi con saluti criptici che suonavano più come un addio, anche se con le debite differenze, dato che Carmelita a settembre sarà comunque in studio.

A questo punto non resta che attendere qualche tempo per vedere se il Biscione nominerà ufficialmente la sostituta a Pomeriggio 5 o se avrà in mente altro per il futuro.

Di seguito, invece, quello che era stato il saluto di Carmelita all’ultima puntata prima dello stop estivo:

