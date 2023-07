Paura per Fiordaliso che in queste ore è stata ricoverata in ospedale ed è stata operata d’urgenza. Le sue parole e cosa è successo.

Sono ore di ansia e agitazione per Fiordaliso. La nota artista, in queste ore, è stata ricoverata in ospedale ed è stata operata d’urgenza. A renderlo noto lei stessa via social con un post Instagram nel quale ha raccontato cosa le sia capitato. Per fortuna, a quanto pare, il peggio è passato.

Fiordaliso in ospedale operata d’urgenza: le parole

Fiordaliso

A suscitare grande allarme nei suoi fan, la stessa donna che ha condiviso un messaggio con tanto di foto dal lettino di ospedale a seguito di un intervento d’urgenza. Ancora visibilemente provata, Fiordaliso ha fatto sapere cosa le sia capitato.

“Essere operata d’urgenza stanotte x una peritonite? Fatto”, ha scritto l’artista senza dimenticare un pizzico di autoironia per sdrammatizzare la situazione. “Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto, peggio per voi. Comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i giovani”.

Insomma, la donna ha avuto una peritonite, una infiammazione del peritoneo che riveste i visceri e la cavità addominale.

Per la donna sono stati tantissimi i messaggio di sostegno e affetto da parte dei fan e anche da colleghi come Laura Pausini, Mietta ma anche moltissimi altri.

La speranza è che preso la cantante possa mandare altri messaggi che possano rassicurare ulterioremente sulle sue condizioni. Dopo il post, infatti, la donna non ha più fatto sapere nulla. Attendiamo con ansia qualche storia o altri contenuti, magari da casa.

