Nuova villa per Chiara Ferragni e Fedez. Le immagini mostrate sui social dall’imprenditrice digitale e il costo dell’abitazione.

Sogno realizzato per Chiara Ferragni: lei e Fedez sembra proprio abbiano comprato una villa sul Lago di Como, uno dei luoghi più belli in Italia e che li vede spesso protagonisti di weekend e vacanze. A dare la notizia la stessa imprenditrice digitale sui social con uno spoiler con alcune foto su come sia la dimora, per altro decisamente costosa…

Chiara Ferragni e la nuova villa sul Lago di Como

Chiara Ferragni

Come anticipato, i Ferragnez hanno realizzato il loro sogno di comprare una casa sul Lago di Como. Non una qualunque ma una super villa. “Our dream”, ha scritto la bella Chiara come didascalia al suo post Instagram che la vede protagonista della prima di una serie di scatti.

Eccola su un lettino in riva al lago e, ancora prima, davanti ad una piscina a sfioro. La coppia aveva mostrato già in passato alcuni momenti in cui faceva “un sopralluogo” insieme al loro architetto, proprio nella magnifica abitazione che, adesso, dovrebbero avere acquistato in via definitiva.

Dalle foto si vedono appunto gli esterni e anche qualche interno con spa e altri comfort. Secondo alcuni, il costo della villa dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro e dovrebbe trovarsi nella località di Pognana Lario che è un borghetto con poco più di 700 abitanti. Un luogo che la coppia e in generale tutta la famiglia ama da sempre.

Nei commenti al posto di Chiara tantissimi messaggi di affetto e di congratulazioni e anche alcuni “dubbi” a proposito di alcuni letti separati che non si comprende se siano dei bambini o meno.

Ad ogni modo la villa è bellissima e i Ferragnez se la godranno al massimo quando vorranno fuggire dalle fatiche di Milano.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con tanto di foto della villa:

