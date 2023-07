Secondo alcuni amici, vicini alla pop star, si sta massacrando con le prove del tour per competere sul palco con artiste più giovani.

I cari amici di Madonna sono davvero molto preoccupati per lei. La famosa cantante sta mettendo tutte le sue energie per prepararsi per il prossimo tour e desidera competere con artisti più giovani come Taylor Swift e Pink, come riferito dal Sun.

Il suo desiderio di rimanere all’altezza delle aspettative e l’enorme sforzo che sta facendo sembra essere la causa del repentino malore che l’ha portata in terapia intensiva. I suoi amici temono che, se continuerà a questo ritmo, potrebbe finire come Michael Jackson.

MADONNA

“Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi” hanno raccontato al Sun alcuni suoi carissimi amici. La paura è quella che possa ripetersi il destino già accaduto nel 2009 a Michael Jackson.

Forte competizione con le cantanti più giovani

I concerti di Taylor Swift e Pink sono stati eccezionali e Madonna, con il suo Celebration Tour, non vuole essere da meno. Per competere con loro, si è sottoposta a prove estenuanti che hanno messo alla prova la sua resistenza fisica.

Era di buon umore prima di sentirsi male, ma alcuni amici l’avevano consigliata di andare più piano e di riposarsi a causa del programma impegnativo che l’attendeva, hanno affermato. Molti pensavano che potesse succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che si preoccupavano, hanno aggiunto.

Quali sono state le cause del malore

Pare che la pop star americana trascorresse più di 12 ore al giorno a preparare il tour di 84 date che avrebbe dovuto iniziare il prossimo 14 luglio.

Il 29 giugno è stata ricoverata in terapia intensiva e intubata a causa di una grave infezione batterica ​​che i medici ritengono sia la conseguenza di una febbre trascurata da oltre un mese.

