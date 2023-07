La conduttrice di Chi l’ha Visto, del programma dedicato alle persone scomparse, ha riconsegnato un ragazzo di 15 anni ai genitori.

La conduttrice di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli ha incredibilmente incarnato pienamente i valori e la missione del suo programma anche mentre era in vacanza: la conduttrice ha riconosciuto un 15enne scomparso in spiaggia e l’ha riconsegnato ai genitori. “È stato emozionante, conosciamo e capiamo il panico che prende i genitori“, questo il commento della giornalista a LaRepubblica.

Federica Sciarelli si trovava sul litorale laziale, precisamente a Passoscuro, quando ha ricevuto una telefonata da parte del collega Giampiero Fiore. L’altro giornalista le ha spiegato che a pochi chilometri da lei, sulla spiaggia di Maccarese, era sparito un ragazzo. La conduttrice, a questo punto, ha deciso di attivarsi e di scendere direttamente in campo personalmente.

Il ragazzo era scomparso intorno alle 13 ed i genitori avevano avvisato le forze dell’ordine, dando inizio alle ricerche. “Quando l’ho visto non ho avuto dubbi – commenta la Sciarelli sul momento in cui ha incontrato il 15enne -. Era spaventato, ci abbiamo messo un po’ a guadagnarci la sua fiducia“. Il ragazzo ha camminato per ore sotto il sole ed aveva la schiena ed i piedi visibilmente bruciati dal sole. La conduttrice ha quindi avvisato le forze dell’ordine ed ha atteso l’arrivo dei genitori.

