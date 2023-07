La seconda puntata di Temptation Island si è aperta con l’atteso falò di confronto tra Isabella e Manuel che alla fine, dopo tanta commozione, hanno deciso di uscire insieme.

La seconda puntata di Temptation Island si è aperta con l’atteso falò di confronto tra Manuel Marascio e Isabella Recalcati. Era stata la ragazza al termine della scorsa puntata a richiedere il confronto con il compagno dopo aver ascoltato alcune sue dichiarazioni che la dipingevano come una ragazza superficiale e materialista. Manuel aveva infatti detto: “Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ma ci sta (…) Sono persone più umili, terra terra. Magari questo non viene accettato”.

FILIPPO BISCIGLIA

Il falò di confronto tra Manuel e Isabella

Il confronto tra Manuel e Isabella si è aperto con la visione di alcuni video in cui la ragazza si sfogava con l’amica e compagna di gioco, Vittoria: “Lo vedo arrendevole, è proprio l’iniziativa che manca.” E sebbene lui abbia più volte sottolineato come le differenze socio-economiche tra loro siano il problema principale, la ragazza ha voluto affrontare l’argomento spiegando come in realtà lei non pretende nulla di più di quello che lui può offrirle: “Ci tengo talmente tanto che non voglio si senta così con me, che si sminuisca.”

Durante i video la commozione di Manuel era evidente e terminata la visione ha espresso il suo dispiacere nel vedere la fidanzata piangere e sfogarsi in quel modo: “Mi sento di me**a. Ogni cosa che faccio sbaglio.”

Il confronto tra la giovane coppia è poi proseguito affrontato i vari problemi legati alla loro relazione e in primis il senso di inadeguatezza del ragazzo, Isabella ha detto: “Non dico le cose per sminuirti. Non è cattiveria, ma per dire miglioriamo insieme, cerchiamo di stare meglio insieme. Non voglio la Luna, voglio stare bene con te.”

Dal canto suo Manuel ha voluto rimarcare come si è sentito, e come si sente, dopo le affermazione della sua ragazza: “Come fai a dire alla persone che ami non vengo a vivere con te perché non voglio fare la vita che hai fatto fino ad ora?”

“Se non mi andassi bene, non starei con te. Non ti voglio cambiare, non le dico per sminuirti, ma perché credo in te. Voglio che tu faccia le cose per te, non sei un debole, non hai bisogno di me e basta, puoi contare anche su te stesso” ha sottolineato Isabella.

La decisione finale della coppia

Tra lacrime e commozione i due ragazzi durante il falò di confronto hanno toccato i tasti dolenti della loro relazione aprendosi e esternando i loro sentimenti: “Per me tu sei speciale così come sei, io non ti voglio cambiare ma vorrei solo che certe cose le facessi per te perché puoi farle” ha detto Isabella. “Lei è il mio tutto” ha aggiunto Manuel.

Alla fatidica domanda di Filippo di decidere se lasciare il programma insieme, la giovane coppia ha risposto di sì. Il primo falò della stagione quindi ha avuto un lieto fine e Manuel e Isabella hanno lasciato Is Morus Relais più uniti che mai e con la promessa di migliorare la loro relazione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG