In questi giorni il clima parigino è particolarmente teso ma l’industria della moda non sembra fermarsi e tra le celeb presenti alle sfilate è comparsa anche Chiara Ferragni che ha scatenato alcune polemiche…

Si respira un clima particolarmente teso per le strade parigine in questi giorni, proteste e manifestazioni occupano infatti le vie della capitale francese. L’omicidio di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso durante un controllo stradale a Nanterre, ha scatenato l’ira e le proteste dei francesi che in questi giorni hanno portato a scontri violenti in tutta la città. Ma cosa c’entra Chiara Ferragni con questo?

Chiara Ferragni a Parigi per Schiapparelli

Chiara Ferragni ha presenziato alla sfilata della presentazione della nuova collezione di Schiapparelli a Parigi e la sua presenza, corredata da foto mondane all’insegna del lusso, ha acceso numerose polemiche da parte degli haters.

Infatti nonostante il clima di caos e proteste a Parigi l’industria della moda sembra non essersi fermata e con essa anche le varie celeb ospiti degli eventi. Tra queste appunto Chiara Ferragni, che è stata in prima fila all’evento di Schiapparelli documentando il tutto sui suoi profili social.

Ai sui follower sembra non essere andata giù la leggerezza con la quale l’influencer ha postato foto e video dell’evento e del suo viaggio a Parigi non accennando e non considerando (almeno all’apparenza) ciò che sta succedendo in questi giorni nella capitale francese.

“Una crisi di stato, feriti, distruzione, morti e la ragazza festeggia le sfilate.” ha commentato un utente sui social. “Ma a Parigi non imperversano le proteste? Mi sembra un po’ rischioso presentarsi cosi’, di questi tempi. Persino Macron ha dovuto annullare viaggi e visite. Magari un po’ più di sobrietà non guasterebbe.” ha aggiunto un’altra persona.

Le foto della Ferragni hanno acceso non solo commenti negativi e di rimprovero nei suoi confronti ma anche riflessioni sul mondo della moda in generale: “La moda non si è fermata, Macron è il capo dello stato e deve monitorare la situazione (…) non c’è solo la Ferragni ma il mondo della moda intero” ha scritto un altro utente.

Una situazione che quindi ha dato il via a numerose riflessioni soprattutto verso un’industria che non si ferma neanche di fronte a situazioni di crisi e scontri.

Di seguito la foto sotto la quale si è acceso il dibattito.

