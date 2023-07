Tempo di vacanze per i vip che iniziano a sfoggiare e condividere momenti di spensieratezza in località lussuose e all’insegna del relax.

Vacanze in barca a Capri per la cantante Elodie e il fidanzato Andrea Iannone. La coppia ha condiviso nelle ultime ore alcuni scatti che li ritraggono sull’imbarcazione a rilassarsi e godersi dello splendido mare di Capri. La Di Patrizi e il pilota sembrano più uniti e contenti che mai e hanno infatti deciso di andare da poco a convivere.

Elodie

Foto e pose sexy e tante coccole

La cantante ha pubblicato sul suo profilo social alcuni scatti che la ritraggono in pose sexy e ammiccanti ma che danno spazio anche a momenti di tenerezza e coccole con il suo amato pilota. Gli scatti sui social hanno subito dato il via a numerosi commenti di apprezzamento: “Stai steso su una barca, apri gli occhi dopo la pennica e ti ritrovi Elodie che si avvicina così davanti. A lui va così ogni giorno, io mi sveglio tutto sudato, che non ho neppure sentito la sveglia per lavoro. Che vita di m***a, ragazzi.” ha commentato un utente. “Come si fa a rinascere Iannone?” ha scritto un altro.

I due si trovano a trascorrere qualche giorno di relax sull’isola di Capri dove sono approdati però per un impegno di lavoro di lei.

Elodie è stata infatti protagonista dell’evento di Peroni per il lancio della birra “Stile Capri”. Un’esclusivo boat party nel Golfo di Napoli che ha visto la cantante esibirsi in un mini concerto esclusivo: “Non è facile cantare in questa condizione, ho anche un po’ di nausea” ha scherzato la cantante “Ma ciò non toglie che sia bellissimo, è la mia prima volta su una barca e come tutte le prime volte è bellissimo”.

Una scalata ormai inarrestabile per Elodie che ha recentemente partecipato alla concerto di beneficienza per l’emergenza Emilia Romagna insieme a Elisa, Ligabue, Zucchero e tanti altri e che è da poco diventata testimonial del noto marchio di profilattici Durex.

Ecco la foto ‘incriminata’ che ha acceso i commenti dei suoi fan e che la ritrae in compagnia di Iannone.

