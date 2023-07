Giulia De Lellis ha immortalato tramite le sue storie Instagram alcuni momenti del concerto di Lana Del Rey ma i suoi haters non hanno perso tempo nel farle notare un errore clamoroso!

Quando qualcuno fa un errore sui social quell’errore è per sempre. Lo sa bene Giulia De Lellis che spesso viene presa di mira dagli haters per errori grossolani e di poca importanza ma che nella bocca degli altri diventano una scusa per generare lunghe polemiche. L’ultimo caso riguarda il concerto di Lana Del Rey a cui l’influencer ha assistito. Vediamo cosa è successo…

Giulia De Lellis

Lana Del Rey o Louis Armstrong?

Giulia De Lellis è andata ad ascoltare il concerto di Lana Del Rey a Lido di Camaiore in provincia di Lucca e durate l’esibizione della cantante ha condiviso una storia Instagram con una parte di un testo di una canzone.

“Summertime / and the livin’ is easy fish are jumpin’/ and the cotton, the cotton is high / oh, your daddy’s rich / and your ma, she’s good lookin’ / so hush, little baby / don’t you cry”.

Sono bastati pochi minuti perchè il pubblico si accorgesse dell’errore della De Lellis che infatti ha pubblicato il testo della canzone Summertime di Louis Armstrong. Probabilmente l’intenzione era quella di condividere parte del testo di Summertime Sadness di Lana Del Rey ma per chissà quale motivo l’influencer ha confuso i due testi.

“Non capisco perchè fingersi fan, si vede che fa fico vantarsi di essere andati” ha commentato un utente di Twitter che ha condiviso lo screen della storia incriminata. Sarà stato un errore in buona fede?

La De Lellis non è nuova alle polemiche e hai commenti negativi infatti anche negli ultimi post da lei pubblicati numerosi haters hanno accusato l’influencer di utilizzare in modo esagerato photoshop e di apparire molto diversa rispetto a come è nella realtà. “Troppo Photoshop, gambe lunghe che non hai e fianchi che non ha, nella prima foto i fianchi sono sproporzionati alla parte superiore, basta con questo photo shop esagerato che non rispecchia la realtà,un pochino ci sta ma così è troppo” ha scritto un utente su una delle ultime foto, “Ma ti sono cresciute le gambe ?” ha continuato un altro.

Di recente oltretutto la De Lellis è stata protagonista di un gossip che la vedeva insieme al suo ex fidanzato Andrea Damante sullo stesso aereo.

