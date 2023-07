Era il 2019 quando Silvio Berlusconi ospite a Carta Bianca e visibilmente irritato con la padrona di casa, tuonava contro Bianca Berlinguer dicendo: “Lei mi ha interrotto troppe volte. La televisione, secondo me, non si fa così”.

Bianca Berlinguer, volto storico della Rai, ha confermato il suo abbandono della televisione generalista e secondo alcuni sarebbe pronta a spostarsi sulle reti Mediaset. Il motivo secondo alcuni potrebbe essere la voglia di sperimentare una televisione nuova, neutra e più europea. Proprio per questa possibilità si è tornato a parlare degli scontri passati tra la Berlinguer e Silvio Berlusconi…

Bianca Berlinguer

“La tv non si fa così”

Nell’ultimo periodo è emersa la notizia che Bianca Berlinguer, volto storico della Rai e conduttrice del seguitissimo programma Carta Bianca, sarebbe pronta ad abbandonare le reti generaliste per approdare sulle reti Mediaset che pare da anni cercassero di ‘rubare’ la Berlinguer.

Gli scontri però con il patriarca Mediaset avrebbe in parte frenato questo passaggio ma ora che Silvio Berlusconi è venuto a mancare potrebbe essere arrivato il momento giusto per compiere il grande cambiamento.

Per chi non lo ricordasse, durante un’ospitata del 2019 di Silvio Berlusconi a Carta Bianca, l’ex Cavaliere aveva interrotto la conduttrice per farle notare di come secondo lui, il suo modo di condurre e fare televisione non fosse appropriato e corretto. Il motivo? Non dare abbastanza spazio per parlare ai suoi ospiti. Un commento non nuovo per la Berlinguer che già nel 2016 si era scontrata con Berlusconi che aveva addirittura rischiato di lasciare il programma in piena diretta, cosa che per altro l’ex Cavaliere aveva già fatto con Lucia Annunziata.

Il percorso di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer inizia la sua carriera di giornalista con la rivista cattolica Adista News e poi con 26 anni approda in tv con Giovanni Minoli nel programma Mixer. Ma è nel 1991 che inizia la sua scalata a Rai 3: prima come giornalista del TG3 poi come caporedattrice e nel 2009 come direttrice.

Prende poi posizione in tv grazie al suo talk Carta Bianca dove ospita numerosi personaggi e volti del mondo della politica indipendentemente dal partito creando anche qualche polemica da sinistra. Una delle più recenti riguarda la partecipazione di Alessandro Orsini, filoputiniano, che ha accesso numerose polemiche e critiche nei confronti della giornalista accusa di “intelligenza col nemico”.

Forse queste critiche hanno rotto qualcosa nella relazione tra Bianca e la Rai e proprio per questo potrebbe essere questo passaggio alle reti Mediaset. Non ci resta che aspettare.

Nel frattempo la Berlinguer ha annunciato ufficialmente l’addio e le sue dimissioni dalla Rai.

Riproduzione riservata © 2023 - DG