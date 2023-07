Continua il tour #TZN23 di Tiziano Ferro che ha deciso di condividere un tenero scatto con i suoi due bimbi.

Continua inarrestabile il suo tour #TZN23 in giro per l’Italia e riempie tappa dopo tappa tutti gli stadi che lo ospitano. Tiziano Ferro sta riscuotendo un enorme successo per i suoi concerti degli ultimi giorni in cui ha anche colto l’occasione per affrontare temi delicati come quello dell’omofobia che lo tocca da vicino. Tra i suoi numerosi fan c’è sempre anche il marito Victor Allen con i due bimbi, Margherita e Andres, e i nonni, genitori del cantante.

Tiziano Ferro

“C’è questo duo esordiente che vuole collaborare con me…”

Durante l’ultimo concerto Tiziano Ferro ha condiviso una tenera e divertente storia in cui i suoi due bambini allungavano le braccia per salutare e sostenere il loro papà che ha scritto: “C’è questo duo esordiente che vuole collaborare con me, sono indeciso se scrivergli una canzone o no. Che dite?”

La domanda rivolta ai fan, fa riferimento alla difficoltà di Tiziano di riuscire, in tutte le tappe del suo lungo tour, ad avere ospiti e amici con lui sul palco: “Ci tenevo a raccontare, a chi me lo sta domandando, che ho provato ad avere ospiti tutte in tutte le date. Amici, colleghi, artisti meravigliosi – come quelli che avete già visto sul palco con me. Abbiamo calendari complessi, vite scombinate, a volte questioni personali e purtroppo – per ognuno di questi motivi imprevedibili – non siamo riusciti a incontrarci nelle date previste. Vi chiedo comprensione e pazienza, ce la metto tutta però molte cose non dipendono esclusivamente da me.” Poi ironico ha chiesto: “Detto questo: ma perchè sa solo proprio non mi volete? Dai, scherzo, vi abbraccio e… si va avanti!”.

Il matrimonio e la paternità di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati genitori circa un anno e mezzo fa e il cantante italiano aveva deciso di mantenere il massimo e più totale riserbo sulla questione. La coppia ha avuto i due bimbi negli Stati Uniti dove risiedono e dove è molto più semplice riuscire a diventare genitori anche per le coppie omosessuali o per i single. Alla nascita dei due bambini aveva scritto: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.”

