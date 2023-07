Aurora Ramazzotti ha risposto alle domande di chi le chiedeva se fosse di nuovo incita…

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto in bikini sugli scogli della Liguria e subito ha dovuto affrontare numerosi e insistenti commenti che insinuavano una presunta seconda gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di replicare a queste scomode domande in modo ironico e divertente e ha continuato a mostrare con fierezza e tranquillità il suo corpo post parto.

Aurora Ramazzotti

“Incinta del secondo?”

Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato alcuni scatti in bikini mentre era in vacanza in Liguria. Non sono tardati ad arrivare commenti inopportuni e poco carini nei confronti della ragazza che da pochi mesi è diventata mamma del suo primo bimbo, Cesare. “Incinta del secondo?” ha infatti chiesto un utente sotto le sue foto.

Il commento della neo mamma non si è fatto aspettare e Aurora ha replicato con un: “No del dessert”. Una risposta ironica e divertente proprio come lei che sul suo profilo Instagram non perde occasione per affrontare temi legati alla maternità e all’accettazione del proprio corpo.

Non solo però Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere direttamente sotto la sua foto all’utente che le ha lasciato quel commento, ma ha fatto lo screen del botta e risposta e l’ha poi pubblicato tramite le sue storie Instagram per dargli maggior risalto.

Aurora Ramazzotti e il bodyshaming

Il tema del bodyshming e della maniacale attenzione verso il proprio corpo hanno spesso spinto Aurora Ramazzotti ad utilizzare i social per comunicare messaggi positivi di accettazione di sè stesse, soprattutto dopo la maternità che, in modo del tutto naturale, modifica le sembianze e le caratteristiche del corpo femminile. Poco dopo aver partorito il suo Cesare, la giovane mamma aveva pubblicato un post di riflessione rivolto a sè stessa ma anche ai suoi fan in cui invitava a far pace con la propria immagine nello specchio perchè: “Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG