Caos in un noto locale della Sardegna dove tre ex concorrenti del GF Vip sarebbero state cacciate via dopo una lite.

In vacanza in Costa Smeralda in Sardegna e qualche eccesso di troppo. E così ecco che, stando alle ultime indiscrezioni sul loro conto, alcune ex concorrenti del GF Vip si sarebbero trovate ad essere, di fatto, cacciate dal locale. Di chi stiamo parlando? Di Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

“Cacciate dal locale”: lite tra ex GF Vip . Cosa è successo

Oriana Marzoli

La doppia segnalazione arriva da Pipol Gossip e da alcuni utenti che hanno mandato dei messaggi all’esperta di gossip Deianira Marzano spiegando, appunto, l’accaduto.

“Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra”, si legge sulle stories Instagram dell’esperta di gossip.

Maggiori dettagli, invece, arrivano da Pipol: “Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti nel locale, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà”.

Vedremo se le dirette interessate commentaranno quanto accaduto e tale indiscrezione sul loro conto. La discussione sembra essere partita prima dell’annuncio fatto da Daniele Dal Moro relativamente alla fine della sua relazione con Oriana.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol Gossip con la descrizione di quanto accaduto:

Riproduzione riservata © 2023 - DG