Come spesso capita ai personaggi noti, anche Ludovica Valli si è trovata a fare i conti con gli haters. Questa volta, però, ha risposto…

Splendida e sorridente insieme ai suoi piccoli, Ludovica Valli non ha fatto mancare alcune foto da Ibiza, dove si trova in queste ore. Non sono passati inosservati alcuni scatti di lei in costume che hanno generato i sospetti di qualche haters che l’hanno accusata di ritoccare le immagini e di usare filtri. L’influencer, dal canto suo, ha deciso di replicare a tono.

Ludovica Valli sbotta contro gli haters dopo le acccuse

Ludovica Valli

A dire la verità, non sono stai tantissimi a muoverle particolari accuse ma in modo specifico è stato un commento a mandare in tilt proprio la Valli. L’hater ha scritto: “Praticamente con i filtri ti è uscita una coscia lunga due metri. Ma perché dico io, perché?”.

Sebbene non sia chiaro a quale delle foto si faccia riferimento, anche qualche altro ha colto l’occasione per andare contro la ragazza. Da qui, la replica durissima che, probabilmente, ha acceso ancora di più gli animi.

“Filtri? Ma perché non esistono delle app dove fanno vedere se una foto è modificata? Vi giuro mi piacerebbe troppo! Almeno eviterei di leggere queste cavolate, su TikTok ci sono mille video in costume, le gambe quelle sono. Gelosone”.

Proprio la parola finale sembra essere una durissima stoccata a tutte le persone che criticano solo per invidia, come spesso accade alla Valli ma anche ad altri personaggi noti.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer dove, nei commenti, si può leggere l’accusa ma anche la sua replica durissima:

