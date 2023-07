Fresca di nozze con Alessandro Nasi, Alena Seredova si è concessa alle domande dei suoi seguaci social con rivelazione sulla luna di miele.

Meno di un mese dalle nozze celebrate il 17 giugno con Alessandro Nasi e Alena Seredova è più raggiante che mai. Sui social. la splendida modella e attrice ha dedicato alcuni momenti ai fans rispondendo alle loro domande, comprese quelle post matrimonio. In particolare la donna ha rivelato di non essere andata in luna di miele…

Alena Seredova, ancora niente luna di miele: il motivo

ALESSANDRO NASI ALENA SEREDOVA

In un Q&A su Instagram con i fan, la Seredova ha risposto alle domande con il solito garbo e tanta sincerità. Prima di tutto ha voluto ringraziare ammiratori e seguaci per il grande affetto di questo ultimo periodo, poi, a chi le chiedeva della luna di miele ha risposto: “Non sono mai stata a dir la verità. Non ci sono ancora andata. Andremo ad agosto con tutti i ragazzi, perché ci piace così”.

Insomma, non sarà solo una vacanza a due post matrimonio ma un vero e proprio momento per tutta la famiglia al completo.

Curiosa poi la risposta ad un’altra domanda riguardo al fatto che la bella Alena sembri sempre rilassata: “Eh, allora fingo bene”, ha detto ridendo. “Si può essere rilassate, ma chiaramente non è proprio così al cento per cento…”.

In precedenza, ad Oggi, la donna aveva detto sul matrimonio: “Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49. Per lui è la prima volta, e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”.

Di seguito anche un post Instagram con alcune delle foto del bellissimo giorno del matrimonio:

