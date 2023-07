I famosi attori sono diventati genitori bis. L’annuncio è arrivato in queste ore con la coppia che non ha svelato dettagli sul secondo figlio.

Come già accaduto con il primo bimbo, anche questa volta i due famosi attori non hanno voluto dare particolari dettagli ma solo informare che è nato il loro secondo figlio. Stiamo parlando di Kit Harington e Rose Leslie, protagonisti di Game of Thrones, che sono diventati genitori bis.

Nato il secondo figlio di Kit Harington e Rose Leslie

KIT HARINGTON

La lieta notizia dell’arrivo del secondo figlio della coppia è stata data da un rappresentante degli attori a People. La fonte ha informato che mamma e papà bis sono “felicissimi di aver accolto una bambina in famiglia”.

Kit Harington e Rose Leslie non hanno accounto social ufficiali e si tengono alla larga dal gossip. Infatti, esattamente come accaduto con il primo bambino, anche in questo caso non hanno fornito altri dettagli sulla nascita della bambina.

Addirittura era stato solo di recente l’uomo, il Jon Snow di Game of Thrones, a svelare che la moglie era in dolce attesa nel mese di febbraio durante il The Tonight Show With Jimmy Fallon: “Sono terrorizzato. Con il primo figlio cammini sulle nuvole, balli nei prati in fiori per nove mesi. L’uomo soprattutto. Con il secondo figlio, il controllo della realtà avviene prima. Diventi pratico molto più velocemente”, erano state le sue parole.

Il mese seguente, invece, sul red carpet del suo show Extrapolations, ancora Harington aveva scherzato con Entertainment Tonight dicendo che suo figlio stava “per avere lo shock della sua vita” con l’arrivo del suo nuovo membro di famiglia.

Chissà se un giorno i due attori racconteranno qualcosa in più riguardo la loro famiglia. I fan ne sarebbero senza dubbio entusiasti.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda la coppia:

