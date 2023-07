Si torna a parlare della Famiglia Reale inglese e di un retroscena legato al Principe William che era stato male a causa di Harry e Meghan.

Era il mese di marzo quando il Principe Harry e Meghan Markle avevano deciso di apparire in una intervista fiume davanti a Oprah Winfrey per condividere con la loro versione dei fatti riguardo i rapporti col resto della Famiglia Reale. Un faccia a faccia che aveva generato tantissime polemiche dopo la diffusione delle loro parole ma, a quanto si apprende ora, anche diversi problemi prima che il tutto andasse in scena. Protagonista il Principe William che sarebbe stato male nei giorni che hanno preceduto l’incontro tra la giornalista e il fratello.

Il retroscena sul Principe William e il suo stato d’animo

Principe William

A rivelare i dettagli di quanto sarebbe accaduto al Principe William prima della famosa intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey è stata Charlotte Griffiths, redattrice del Mail on Sunday, che ha spiegato che la principessa Kate era decisa sul prendere una posizione più dura circa le accuse del duca e della duchessa di Sussex ma non solo.

Parlando al programma GB News di Dan Wootton, la Griffiths avrebbe dichiarato: “Quello che trovo abbastanza sorprendente, e l’ho sentito da molto tempo e da molte fonti diverse, è che nel periodo precedente a quell’intervista con Oprah, William era talmente preoccupato da sembrare malato. Non stava mangiando, era solitario, e sicuramente preferiva stare in disparte. Andò in una residenza reale per un periodo di tempo di circa una settimana, per isolarsi dal mondo. Fondamentalmente era a pezzi”.

Insomma, oltre alla preoccupazione e all’amarezza dal punto di vista della famiglia, pare proprio che il fratello maggiore abbia preso piuttosto male quella che sarebbe diventata l’intervista dello strappo decisivo tra la Famiglia e Harry.

Di seguito anche un vecchio post Instagram relativo al Principe e alla Principessa del Galles:

Riproduzione riservata © 2023 - DG