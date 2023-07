La coppia di Uomini e Donne composta da Lavinia e Alessio ha raccontato cosa accaduto alla prima puntata dopo la morte di Costanzo.

L’ultima edizione di Uomini e Donne andata in onda e conclusasi a maggio ha visto accadere diversi fatti importanti, nel programma e non solo. Nella fase conclusiva della stagione, infatti, come tutti sanno, è venuto a mancare Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, conduttrice del programma. La trasmissione, dopo uno stop brevissimo alle registrazioni, è continuata ad andare avanti e ora Lavinia e Alessio, coppia formatasi proprio in quel periodo, ha raccontato cosa sia realmente accaduto nella prima puntata dopo il pesante lutto.

Uomini e Donne, cosa è successo dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi

Intervistati di recente da Fanpage, Lavinia e Alessio hanno raccontato come sia stato registrare la prima puntata appena dopo la morte di Costanzo.

“C’era un clima totalmente diverso. Prima di entrare in studio parlavo con Chiara, la ragazza che mi ha seguita nel programma, le dicevo ‘Dobbiamo parlare di stupidaggini con Maria che sta vivendo giorni non belli’. Come potevo? Mi sentivo una stupida”, ha raccontato Lavinia.

“Invece ci dissero che la chiave era fare finta che non fosse successo nulla, potevamo dare forza a Maria distraendola. È una donna con un’intelligenza enorme. Gianni Sperti e Tina Cipollari contribuirono a smorzare il clima”.

Anche Alessio ha spiegato: “Ho avuto lo stesso pensiero, mi sentivo irrigidito. Abbiamo avuto conferma della professionalità di Maria De Filippi, ci ha insegnato un’altra cosa”.

Poi su chi i due sentano ancora del dietro le quinte di Uomini e Donne. “Se sentiamo Maria? No. Tanti della redazione sì, abbiamo in programma di vederci. Maria ha mille cose da fare. Ma con la redazione siamo sempre in contatto, sono una famiglia per me”.

Di seguito anche un post Instagram della coppia nel giorno della scelta:

