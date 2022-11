Scopriamo cosa c’è da sapere su Alessio Corvino, corteggiatore di Uomini e Donne: dalla scomparsa del padre alle curiosità.

Alessio Corvino è un social media manager conosciuto dal pubblico televisivo come corteggiatore di Uomini e donne. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per i momenti più importanti della sua vita privata e alcune curiosità sul suo conto.

Chi è Alessio Corvino: la carriera

Classe 1997 (non è dato sapere esattamente quando sia nato ma è del segno del Leone) e originario di Caserta (in Campania), Alessio Corvino è un social media manager e specialista nel digital marketing conosciuto dal pubblico tv per aver preso parte al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove si è presentato in qualità di corteggiatore. Non si hanno ulteriori notizie sulla sua carriera o sulla sua formazione e sull’argomento è sempre stato molto riservato. Vive facendo la spola tra Milano e Caserta.

Alessio Corvino: la vita privata

Di Alessio Corvino è noto solo che, ancora giovanissimo, abbia perso suo padre e che il lutto lo abbia segnato profondamente. “Ho una famiglia tutta al femminile che ad oggi è composta da mia madre e dalle mie sorelle. Mio padre, purtroppo, è venuto a mancare quando avevo 18 anni. Questo è stato l’evento spartiacque tra l’Alessio che ero e l’Alessio che sono oggi. Ho perso il mio punto di riferimento, il mio amico. Mio padre era molto presente”, ha confessato a Uomini e Donne. Nel 2022 ha preso parte al dating show di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore di Federica Aversano e di Lavinia Mauro (preferendo quest’ultima alla prima).

Alessio Corvino: le curiosità

– Sul corpo ha numerosi tatuaggi.

– Ama viaggiare.

– Su Instagram condivide foto della sua quotidianità e dei suoi look.

– Ha due nipoti (figli di sua sorella) a cui è molto legato.

– Sa suonare il pianoforte.

– Sua madre è per lui la sua roccia e il suo punto di riferimento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG