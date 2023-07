Tanti rumors su chi accompagnerà Alfonso Signorini nella prossima avventura del GF Vip. Si parla anche di Paola Barale. E lei…

Mancano certamente ancora diversi mesi alla partenza della prossima edizione del GF Vip che, tra l’altro, vedrà alcuni Nip, ovvero non famosi, partecipare. Ma il tema principale dell’ultimo periodo riguarda chi sarà accanto al conduttore Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Di recente si è fatto con insistenza il nome di Paola Barale. Lei, intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni ha risposto dando qualche segnale…

Paola Barale al GF Vip come opionionista? Le sue parole

La situazione sul Grande Fratello sembra essere piuttosto chiara: l’unico certo del posto per la prossima edizione è il conduttore, Alfonso Signorini. Al suo fianco non ci sarà Sonia Bruganelli e quasi certamente neppure Orietta Berti.

Ecco perché ultimamente nel “toto nomi” è comparsa appunto anche Paola Barale. Lei, senza fare alcun riferimento specifico al GF, ha spiegato quale sia la sua posizione tra lavoro e vita privata in questo momento. “Ballando con le Stelle mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? ‘Stiamo lavorando per voi…'”.

Insomma, la donna non si è sbilanciata sul tema ma non ha neppure negato o escluso a priori la sua possibile partecipazione in studio…

