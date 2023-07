Paura per Ludovica Valli che si trova in ospedale ma non si conosce precisamente il motivo. La donna ha raccontato di essere svenuta.

Solamente poche ore prima l’avevamo vista sorridente con tutta la famiglia a Ibizia, persino tirando fuori gli artigli per rispondere agli haters. Adesso, grande paura per Ludovica Valli che si trova, a quanto pare, in ospedale. Per lei anche uno svenimento con qualche conseguenza.

Ludovica Valli in ospedale: cosa è successo

Nelle stories Instagram della Valli il racconto parte da circa l’ora di pranzo quando all’improvvis la donna ha condiviso una foto di lei in ospedale o per lo meno su un lettino che sembra essere quello di una struttura ospedaliera: “Mi sono svegliata con una brutta sorpresa, ecco perché stamattina non vi ho dato alcun buongiorno. I bimbi tutto bene, io così così. Vi racconterò non appena saprò io stessa cosa sta succedendo”, ha scritto l’influencer.

Successivamente anche un’altra storia: “Per non farci mancare nulla sono svenuta e mi si è aperto il mento (un taglio da punti ovviamente)”.

Insomma, al momento non è dato sapere cosa sia succedendo alla ragazza che, come detto, fino a poche ore prima era sorridente e persino si era mostrata allenarsi sul tapis roulant. Aspetteremo aggiornamenti. La speranza è che possa essere stato magari un colpo di calore o un calo di pressione o comunque nulla di troppo grave.

Di seguito, invece, quello che era stato un recente post Instagram decisamente di altro tono prima del fattaccio e dei problemi di salute:

