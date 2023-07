Protagonista alla conduzione di Temptation Island, Filippo Bisciglia è stato vittima, in modo indiretto, di una gaffe di una collega…

Prima e seconda puntata da record per Temptation Island in quanto ascolti. Merito anche del conduttore Filippo Bisciglia, molto apprezzato dai telespettatori. Proprio l’uomo è stato vittima nelle ultime ore di una doppia gaffe commessa, in realtà, da una sua collega in tv che, per due volte, gli ha sbagliato il nome in diretta…

Filippo Bisciglia, la doppia gaffe di Simona Branchetti in tv



L’episodio è avvenuto prima delle due puntate di Temptation Island andate in onda la scorsa settimana e questo lunedì e ha visto protagonista la giornalista e conduttrice Simona Branchetti. La donna, ricordando ai telespettatori l’appuntamento con la trasmissione, ha per due volte sbagliato il nome del povero Filippo.

La giornalista di Morning News ha detto: “Vi ricordo l’appuntamento di stasera con Temptation Island. Al timone come sempre c’è il bravo Filippo Bisceglia. Bisciglia! Come mi suggeriscono…”.

Ma la gaffe è stata doppia in quanto, come detto, un episodio simile era avvenuto anche la settimana prima. In quel caso, però, la donna aveva sbagliato il nome: “Alla conduzione c’è Federico Bisciglia”.

Chiaramente l’errore della conduttrice è stato ripreso sui social dove in poco tempo il video della doppia gaffe è diventato virale. Vedremo se per la terza puntata ci sarà “il tris” oppure no. A questo punto siamo sicuri che in tanti ascolteranno bene le sue parole.

Di seguito anche i post Twitter di un utente con la gaffe, doppia, della giornaista e conduttrice:

Simona Branchetti ha deciso di sbagliare sempre il nome di Filippo Bisciglia. Settimana scorsa era Federico, questa volta è diventato Bisceglia. pic.twitter.com/9hoYW1axYZ — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) July 3, 2023

