Settimane bollenti in casa Mediaset per quanto riguarda il futuro di uno dei volti di maggiore spicco della rete, quello di Barbara D’Urso. La conduttrice non proseguirà la sua avventura a Pomeriggio 5 e, a quanto pare, in generale non andrà avanti col Biscione. Anche per questo gli esperti hanno iniziato a valutare quanto abbia guadagnato la conduttrice nel corso della sua carriera nell’azienda.

Barbara D’Urso, quanto ha guadagnato a Mediaset

Il rapporto tra Carmelita e Mediaset è di lunga data. La conduttrice era diventata tale dal 2003 quando aveva lasciato definitivamente il ruolo di attrice per quello di presentatrice per dirigere il Grande Fratello. Spigliata, bella e molto amata da colleghi e pubblico, la D’Urso ha fatto una vera e propria scalata in azienda diventato volto di punta. Nel 2018, addirittura, era riuscita a condurre ben tre programmi per il Biscione occupando quasi per intero l’arco della settimana: oltre a Pomeriggio Cinque nei giorni feriali, la si vedeva la domenica, con il doppio appuntamento di Domenica 5 e di Live – Non è la D’Urso.

Ma arriviamo ai compensi. Chiaramente non abbiamo dati certi alla mano ma possibiamo ipotizzare quanto abbia guadagnato almeno negli ultimi anni. Infatti, QuiFinanza ricorda una vecchia intervista della conduttrice a La Zanzara nel 2015 nella quale lei stessa aveva spiegato di arrivare ad un compenso di 500 mila euro all’anno.

Vista la data, il suo è stato un crescendo con compensi che sono stimati come quelli di pezzi grossi come Gerry Scotti e Maria De Filippi che prenderebbero oltre 8000 euro a puntata. Ipotizzabile, quindi, che la donna possa essere arrivata anche al milione, se non di più all’anno, grazie alla sua competenza e bravura.

