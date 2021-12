Scopriamo chi è Simona Branchetti, volto noto e affermato del giornalismo televisivo italiano: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla vita privata!

Simona Branchetti è una famosa giornalista e conduttrice televisiva di successo, volto affermato del Tg5 (ex SkyTg24) che è stata scelta per condurre, al posto rispettivamente di Federica Panucucci e Barbara D’Urso, Mattino 5 e Pomeriggio 5 nel periodo natalizio 2021/2022. Partiamo alla scoperta della sua biografia e di tutto quello che si sa del suo mondo personale oltre le luci della tv…

Chi è Simona Branchetti e dove vive?

Simona Branchetti è nata a Meldola, nella provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto 1976 sotto il segno del Leone. È una giornalista e conduttrice televisiva di successo, nota per un passato a SkyTg24 e una importante carriera nel Tg5. Vive a Milano e esercita la professione giornalistica come professionista dal 2005.

Alle spalle una laurea in Giurisprudenza a Bologna, e un esordio nella carta stampata che l’ha vista anche collaborare con varie testate locali tra cui il quotidiano La Voce di Forlì. Ha condotto numerosi programmi d’intrattenimento tra Odeon TV, Happy Channel e TMC, e Bel tempo si spera è il titolo di una rubrica che ha guidato su Sky (di cui è stata anche autrice). Nel 2007 l’inizio del suo percorso a Canale 5 dove, oltre al telegiornale, le sarebbe stata affidata la conduzione di Morning News (spin-off di Mattino Cinque).

La vita privata di Simona Branchetti

Per quanto riguarda la vita privata di Simona Branchetti, sappiamo che si è fidanzata nel 2017 con Carlo Longari, avvocato romano ex di Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier). Prima della pandemia i due si sono lasciati, e lei stessa ha pronunciato qualche frase sulla fine di questa relazione, a DiPiùTv: “È stata una separazione drammatica, che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale“.

Prima di questa storia d’amore, la giornalista è stata legata a Federico Quaranta, famoso conduttore televisivo. I due sarebbero stati sposati per circa 4 anni, dal 2008 al 2012. Non sono emersi altri dettagli sul vissuto sentimentale di Simona Branchetti, e sui social non ci sono riferimenti chiari alla sua sfera personale…

Simona Branchetti: altre 2 cose da sapere

– Su Instagram è seguita da decine di migliaia di follower e si presenta così: “Giornalista professionista, conduttrice Tg5“.

– È autrice del libro Donne! È arrivato lo SmartWorking.

