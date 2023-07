Nuovo capitolo, forse definitivo, della storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Lo sfogo del ragazzo sui social.

Buste con la sua roba usate come valige e un annuncio ufficiale. Così Daniele Dal Moro ha comunicato, tra ironia e amarezza, la fine (definitiva?) della sua storia con Oriana Marzoli. Sui social, l’ex volto del GF Vip ha spiegato che la relazione con la modella si è conclusa senza possibilità di passi indietro.

Finita tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro

“Valigie nuove per il mio compleanno”. Ha esordito Dal Moro sui social mostrando lo scatto delle sue cose impacchettate dentro a due buste che sembrerebbero dell’immondizia. Poi, la spiegazione: “Allora ragazzi, visto che domani è il mio compleanno, vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana. Anche perché non riuscirò a partire oggi, ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla”.

Ma cosa è successo? Ancora non si sa, ma Daniele è sembrato piuttosto deciso: “Unica cosa, io non blocco nessuno. Anche per non far sapere i ca**i miei. Alla fine anche se dite di conoscermi, non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno”.

Qui si comprende quindi che la modella avrebbe bloccato l’ex sui social e che lui, invece, non lo ha fatto. Poi il riferimento al futuro con la relazione che non potrà essere recuperata. Sarà davvero così?

Di seguito anche le parole del diretto interessato in alcuni suoi post Twitter:

Valige nuove per il mio compleanno!

Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. #oriele pic.twitter.com/e3369g0gQd — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 3, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG