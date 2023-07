Dopo svariati rumors, Diana Del Bufalo ha deciso di mostrare ufficialmente a tutti il nuovo fidanzato. La dedica speciale.

Si erano mostrati senza ufficializzare nulla in alcune occasioni tra social e uno spettacolo del Cirque du Soleil “Kurios Cabinet of Curiosities” a Tor di Quinto a Roma ma nessuno dei due era uscito allo scoperto per svelare la relazione in corso. Adesso non ci sono più dubbi e Diana Del Bufalo ha deciso quindi di comunicare la presenza di un uomo al suo fianco con tanto di foto e dedica social.

Diana Del Bufalo allo scoperto: la dedica al fidanzato

Diana Del Bufalo

“Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore… che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’… “. Inizia in questo modo il messaggio social della comica e attrice con tanto di foto, la prima, in dolce compagnia di un uomo.

“Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita”.

Insomma, la dolcissima dedica al misterioso ragazzo, per altro già visto in alcune foto tra marzo e aprile scorso, sono la conferma che la donna ha ritrovato l’amore.

Ma chi è l’uomo al suo fianco? Al momento non ci sono indizi ma pare che si chiami Patrizio. A fare da corredo alle tante foto in vacanza a Formentera anche diversi commenti di amici e fan che sono rimasti assolutamente felici di poter conoscere la novità amorosa della Del Bufalo.

Staremo a vedere se i due racconteranno qualcosa di più riguardo a questa bella storia.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice, comica e cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG