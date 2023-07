Prima esibizione assoluta per Elodie su una barca in occasione di un party “in mare”. Per la cantante qualche piccolo problemino…

Curioso aneddoto andato in scena nelle scorse ore con Elodie protagonista. La bellissima e bravissima cantante si è esibita a bordo di una imbarcazione “in mezzo al mare” in occasione di un party. Qualcosa però non è andato esattamente come previsto dato che l’artista è stata colta… dalla nausea.

Elodie, la nausea durante l’esibizione su una barca

Elodie

Amatissima e ricercatissima, Elodie sta scalando ogni tipo di classifica musicale e riempie stadi e palazzetti. Ora anche… barche. Ebbene sì, perché la cantante si è esibita in queste ore su una barca in occasione di un boat party. La festa in questione pare essere stata quella che si è svolta su un’imbarcazione a largo della costa di Capri, durante un evento organizzato da Peroni Nastro Azzurro.

L’ex volto di Amici era l’ospite d’onore dello show condotto, per altro, da Tommaso Zorzi. L’artista si è esibita con la sua classe e la sua voce magnifica anche se non sono mancate alcune problematiche legate… alle onde.

Sebbene dalle immagini circolate sul web il mare non sia sembrato mosso, per la cantante era la prima volta “in mare” per una esibizione e ne ha un po’ risentito.

“Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile… Questa è la mia prima volta, sono molto felice di farlo con voi, ma è la prima volta ed è difficile cantare con le onde, molto difficile”, ha confidato la cantante come è possibile vedere e sentire in alcuni filmati presenti sul web.

Ad ogni modo la donna ha proseguito alla grande il concerto marino con tutte le sue più belle canzoni anche se, in alcune circostanze, è stato ben visibile il “disagio” anche nelle movenze decisamente più contenute del solito.

Di seguito anche un filmato condiviso su TikTok con la reazione della cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG