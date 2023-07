Mamma Chiara Ferragni e i retroscena sulla sua Vittoria. Sui social, la mogle di Fedez ha raccontato una curiosità inedita su sua figlia.

Come in ogni famiglia, anche in casa Ferragnez i vari componenti tra loro hanno un modo giocoso e più intimo di chiamarsi. Chiara Ferragni in queste ore ha raccontato in che modo ama rivolgersi alla sua piccola Vittoria. Allo stesso tempo, la moglie di Fedez ha svelato cosa proprio odia riguardo nomignoli e altri appellativi dati alla bimba.

Chiara Ferragni, i nomignoli di Vittoria

Chiara Ferragni

in un video che in breve tempo è diventato virale su TikTok, la bella Chiara ha raccontato in che modo si approccia con sua figlia Vittoria e come ama chiamarla se si deve rivolgere a lei.

“Odio chi la chiama Viki”, ha esordito la Ferragni parlando dei diminutivi che, evidentemente, spesso vengono dati a sua figlia. “Adoro, invece, chiamarla Vitto. Cioè, io la chiamo Vitto. Noi la chiamiamo sempre Vitto o Iaia (o Yaya). Perché lei si chiama Iaia. Si è autoproclamata Iaia perché non riesce ancora a dire bene Vittoria o Vitto. Vitto adesso lo dice però parla sempre di se stessa come Iaia quindi la chiamiamo sempre così”.

Insomma, messaggio chiaro anche a tutte le persone che hanno intenzione di approcciarsi alla bambina. Per favore non chiamatela Viki altrimenti rischiate di far arrabbia la madre!

Di seguito anche un post TikTok con le parole di mamma Chiara sulla sua bimba condivise da una fanpage della famiglia Ferragnez e che ha raccolto tantissimi commenti curiosi e divertiti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG