Grande attesa per le prossime puntate di Temptation Island e Filippo Bisciglia ha svelato che i telespettatori vedranno qualcosa di inedito.

Dopo il boom della puntata d’esordio, c’è grande attesa per i prossimi appuntamenti di Temptation Island. A SuperGuida TV, il conduttore Filippo Bisciglia ha parlato della trasmissione svelando anche una piccola anticipazione che lascerà a bocca aperta i telespettatori.

Filippo Bisciglia a 360° su Temptation Island

A quanto pare, tra le coppie di Temptation Island 2023 succederà qualcosa di mai visto prima. A confermarlo, senza, però, dare molti dettagli, come detto il presentatore.

“Come sono le coppie e cosa aspettarsi? A me è piaciuto tanto il cast di quest’anno perché ci sono coppie provenienti da tutta Italia con storie molto diverse tra loro. Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (curatrice del programma ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima“, ha detto il conduttore.

Poi a livello personale: “Quando racconto le cose ci metto il cuore. Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore (Maria De Filippi ndr) e quindi sono avvantaggiato(ride)”.

Sul suo ruolo di conduttore, Filippo ha svelato di aver perso una sola volta la pazienza: “Si, in questi anni mi è capitato di perdere la pazienza una sola volta. Me lo ricordo ancora, il falò di confronto tra Tommaso e Valentina, una coppia che partecipò nell’ultima edizione. Ad un certo punto non mi ascoltavano, perché facevo delle domande e loro mi rispondevano tutt’altro. In quel momento ho perso un po’ la pazienza e penso si sia anche visto”.

