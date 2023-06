Ecco quali sono le coppie di fidanzati protagonisti di Temptation Island 2023, la nuova edizione in onda da lunedì 26 giugno.

Lunedì 26 giugno su Canale 5 comincia Temptation Island 2023, si tratta di un ritorno per il reality in cui coppie di fidanzati si mettono in gioco, visto che lo scorso anno non è andato in onda. Il meccanismo del programma è semplice: ragazzi e ragazze vivranno separati, corteggiati da delle e dei single. In questo modo potranno capire anche quanto è solida la loro storia d’amore. Vediamo allora quali sono le sette coppie protagoniste di Temptation Island 2023.

Temptation Island 2023: le coppie e i protagonisti

Tra i protagonisti di Temptation Island 2023 troviamo Daniele e Vittoria. Sono una coppia di fidanzati di Roma, stanno insieme da quattro anni ma hanno visioni differenti sul futuro: lei vorrebbe costruire una famiglia e avere un figlio, lui invece non si sente ancora pronto.

Un’altra coppia che vedremo nel corso delle puntate è quella formata da Gabriela e Giuseppe. Originari della Sardegna, stanno insieme da sette anni e lui è molto geloso. Nel gennaio del 2023 Gabriela ha però scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito di incontri.

Tra le coppie protagoniste c’è poi quella formata da Alessia e Davide, Sono fidanzati da ben undici anni ma sono reduci da una profonda crisi: Alessia ha avuto una relazione durata due anni con un altro ragazzo fino a quando Davide non l’ha scoperta: partecipano al programma per cercare di capire se la loro storia può continuare.

Presto conosceremo anche le altre sette coppie di questa edizione del programma.

