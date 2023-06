Arrivano conferme sulla prossima stagione del Grande Fratello. Vip o Nip? Ecco tutte le novità e il numero dei concorrenti.

Nonostante manchi ancora diverso tempo alla nuova edizione del Grande Fratello, l’attenzione sul noto reality non è mai passata. Anzi. In tanti si sono chiesti dalla fine della scorsa stagione, se la prossima sarebbe stata ancora Vip oppure no. Adesso sembrano essere arrivate conferma sul fatto che ci sarà un mix tra personaggi famosi e non.

Grande Fratello, deciso il format con Vip e Nip

Alfonso Signorini

Se al comando del GF ci sarà sempre Alfonso Signorini, diverso il discorso per gli opinionisti per i quali ancora non si sa molto. Qualche novità, invece, come detto, arriva sui concorrenti.

Nella rubrica A lume di Candela di Dagospia, infatti, si legge come ci sarà “il ritorno dei nip al Grande Fratello”.

“Una notizia confermata dagli account ufficiali ma lo schema che prende piede vedrebbe un mix di nomi per arrivare al cambio di passo tanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi. Un Grande Fratello Mix che al momento verrebbe strutturato così: 12 vip che possono essere definiti tali a cui aggiungere 8 nip possibilmente genuini”, si legge.

E ancora: “Il settimanale Oggi tra i possibili concorrenti ha accennato al nome di Annalisa Chirico, il sito TvBlog per il ruolo di opinionista ha ipotizzato l’arrivo di Emanuele Filiberto. Ipotesi valutata ma non definita, si starebbe lavorando anche su una coppia al femminile con due nomi opposti per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti”.

Di seguito anche un post Instagram del reality con alcune scene inedite della scorsa stagione:

