Il cantante è diventato papà di due splendidi bambini, Margherita e Andres e li ha presentati ai fan sui social con una foto dolcissima.

Tiziano Ferro sta vivendo una delle gioie più intense per la vita di una persona, diventare genitori. In questo caso i bambini sono due, un maschietto e una femminuccia di pochi mesi. La sua immensa felicità traspare dai sorrisi nelle foto scattate anche se non ha chiarito se li ha adottati oppure ci siano state altre modalità per diventare genitore.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

L’annuncio su Instagram di Tiziano Ferro

“Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres“. Queste le parole di Tiziano Ferro sulla gioia di essere genitore.

Il cantante continua: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

E’ un diritto insindacabile.” Ecco il post:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG