Annunci di gravidanze, sorprese e cancellazioni a causa della guerra: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre Francesco Totti si è recato come ospite a C’è posta per te, la bella Giusy Buscemi di Doc 2 ha annunciato di aspettare un altro bambino. Ma questo weekend è anche segnato dalla guerra e Mario Biondi ha deciso di cancellare il suo concerto, per lanciare un messaggio molto forte.

Le news di gossip del weekend

Francesco Totti si è recato a C’è posta per te come ospite speciale. Il calciatore ha fatto una sorpresa ai genitori di Noemi (una ragazza in trasmissione) che sono tifosi sfegatati della Roma. Nel frattempo Ilary Blasi guardava le altruistiche gesta di suo marito da casa nel suo letto, mostrandolo in una storia Instagram.

Nel frattempo in quel di Verissimo, Giusy Buscemi ha annunciato di aspettare un bel maschietto da suo marito, Jan Michelini. Per la bellissima coppia, questo è il terzo figlio con cui la famiglia si allargherà ulteriormente. Lo ha rivelato proprio l’attrice a Silvia Toffanin, come riporta Fan Page: “Diciamolo pure, tanto so che qui si danno solo belle notizie. Quindi sì, sono incinta di nuovo. Io e Jan Michelini stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate. Se sarà maschio o femmina? Lo so già, sarà un maschio“.

Per quanto riguarda il tragico scenario della guerra tra Russia e Ucraina, Mario Biondi cancella il suo concerto previsto l’8 marzo a Mosca. Come segno di ribellione e dissenso per le atrocità rivolte al popolo ucraino, il cantante ha preso questa decisione netta in segno di solidarietà.

