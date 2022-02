Il duo che ha letteralmente fatto impazzire Sanremo 2022, ammette di essere stato una coppia anche nella vita sentimentale.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che formano il duo La Rappresentante di lista, in occasione di un’intervista sul settimanale DiPiù svelano di essere stati insieme. La coppia racconta in che rapporti si trova attualmente e come ha vissuto il percorso a Sanremo 2022.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni del duo Veronica-Dario

Come riporta Blogtivvu Veronica e Dario svelano: “Per un po’ siamo stati fidanzati ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ci siamo riconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini. Tra noi ora c’è un amore che fatichiamo a definire talmente grande.“

Dopo questa rivelazione, il duo ha pubblicato sui social il suo personale contributo contro la guerra russo-ucraina: “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. – hanno proposto su Twitter – Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa.” Ecco il tweet:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG