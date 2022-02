Il food blogger è sempre più vicino alla principessa etiope e questa volta anche in modo ambiguo e imbarazzante, la reazione degli inquilini è sorprendente.

Durante una grigliata in giardino, Barù ha flirtato con Jessica in modo abbastanza evidente. Nonostante il food blogger si trattenga la sua attrazione per la principessa è sempre più palese. La Selassiè si confronta con Sophie e Basciano dopo aver raccontato l’avvicinamento molto particolare tra loro.

Le dichiarazioni di Jessica

Come riporta Blogtivvu, Jessica dichiara a Sophie e Basciano: “Forse c’eri quando mi ha preso la chiappa con la pinza della carne? Prima così, poi me l’ha fatto qua davanti sul seno e mi ha anche sporcato la maglietta ed ha detto ‘oddio te l’ho sporcata! Aspetta un attimo’ e si è messo a leccare e ciucciare la mia maglietta. Io sono rimasta così… Gli ho detto ‘guarda, la lavo da sola, non c’è problema’, e lui ‘no no, te l’ho sporcata, non volevo scusa!’. E mi fa ‘hai il capezzolo duro. Poi l’ultima, mi ha leccato dal naso fino al mento, sulle labbra….”

A questo punto Basciano risponde: “Ma sta cotto… Eh ma… sta carico eh? Tutto il giorno eh? Si vede… Sai che quando si è così si fa quello che si vuole…” Anche Sophie è d’accordo con il suo fidanzato e pensa che a Barù piaccia Jessica ma rimane il fatto che il food blogger non si è ancora dichiarato apertamente.

