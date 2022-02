Il noto giornalista racconta 27 anni d’amore con sua moglie e le fa una dedica davvero toccante e romantica.

In occasione dell’intervista a Che tempo che fa, Maurizio Costanzo parla della sua storia d’amore con Maria De Filippi. I due si sono conosciuti circa 27 anni fa e si sono innamorati perdutamente. Proprio il giornalista racconta nel dettaglio a Fabio Fazio quando è nato il loro amore.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo

Come riporta Fan Page, Maurizio Costanzo racconta la sua storia d’amore con Maria De Filippi: “Pensa che stiamo insieme da 27 anni. Dissi che volevo trovare la donna con la quale morire. L’ho trovata. Io la conobbi a Venezia. Lei voleva fare l’avvocato e mi parve molto intelligente. Poi la richiamai, la feci venire a Roma e le offrii di venire a lavorare con me, in una società che stavo costituendo“.

I due hanno continuato a punzecchiarsi per tutto il corso dell’intervista dimostrando una grande complicità. Maria De Filippi ha poi ammesso che quando lo ha conosciuto non guardava molto la tv e che proprio grazie a questo ha apprezzato di più la “persona rispetto al personaggio”. Luciana Littizzetto ha chiesto ai due: “È vero che andate a letto con la cartellina” tempestiva la risposta di Costanzo: “Sì, due imbecilli con le cartelline, due poveri scemi”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG