Il Presidente ucraino è stato un talentuoso ballerino tanto da vincere l’edizione ucraina 2006 di “Ballando con le stelle”: la giornalista pubblica il video sui social.

Prima del boom politico, Volodymyr Zelensky era un’artista, ballerino e attore. Ora è il Presidente dell’Ucraina teatro di una tragica guerra con la Russia. Selvaggia Lucarelli ripesca un vecchio video del polito che balla e vince l’edizione ucraina di Ballando con le stelle, nel 2006.

Il video e e le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli

Su Twitter, Selvaggia Lucarelli scrive: “Quando mi direte “zitta che fai Ballando con le stelle” vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelensky non solo ha partecipato, ma ballava meglio di Samuel Peron. E infatti ha vinto.” La giornalista ha pubblicato, dunque, la performance di Volodymyr Zelensky a Dancing With the Stars nell’edizione in cui ha vinto il talent show.

Il retroscena sul politico è in realtà già conosciuto. Zelensky è un’ex artista e come riporta Dagospia: “L’attuale presidente dell’Ucraina ha infatti esordito come attore e sceneggiatore nello studio cinematografico Kvartal 95 Club, diventandone poi nel 2003 direttore artistico. Nel 2011 è produttore generale del canale Inter TV, dal 2013 al 2019 è direttore artistico in Kvartal 95 Studio LLC.” Ecco il video:

Quando mi direte “zitta che fai Ballando con le stelle” vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelenskyy non solo ha partecipato, ma ballava meglio di Samuel Peron. E infatti ha vinto. #DancingWiththeStars #Zelenskyy pic.twitter.com/OIPRei7ZAd — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 27, 2022

