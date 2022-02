Arriva la diffida per il food blogger che sta partecipando al GF Vip 6, il motivo è una frase molto offensiva e pesante che il gieffino ha rivolto alla cantante.

Barù, durante Sanremo 2022, aveva espresso un pesante commento alla cantante Noemi e alla sua voce. La frase incriminata è la seguente: “Le devono tagliare le corde vocali!”. Se inizialmente la cantante si è limitata a commentare senza dare alla critica troppa importanza, adesso è passata all’azione diffidando il gieffino.

Arriva la diffida per Barù, la reazione del gieffino

Come riporta Today: “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome…” ha confidato a Jessica mentre stavano facendo una grigliata. “Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?”. Jessica capendo il nesso ha subito affermato: “Chi è? Ahhh, ho capito! Adesso mi ricordo”. I due sono scoppiati in una fragorosa risata.”

All’epoca dei fatti, Noemi dichiarò: “Si può non piacere, ma perchè tanta violenza?“, ora ha deciso di far parlare direttamente la legge per “punire” il gieffino di queste pesanti critiche. La reazione di Barù però sembra molto serena e poco preoccupata ma questo potrebbe anche indicare semplicemente il suo carattere. Come la prenderà Alfonso Signorini, tornerà sull’argomento in diretta?

