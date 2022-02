L’ex showgirl non ha gradito il gesto di Manila che ha brindato a Katia dopo che la soprano non l’ha salutata dopo l’eliminazione.

L’uscita di Katia Ricciarelli ha provocato molto scompiglio nella Casa, sopratutto per il suo gesto di non salutare Manila e gli altri inquilini, dopo 5 mesi di convivenza. Tra la soprano e Manila i rapporti si erano freddati nelle ultime settimane, ma l’ex Miss ha voluto comunque brindare in suo nome. Questo gesto non è piaciuto a Miriana che ci ha visto dell’ipocrisia.

Le dichiarazioni di Miriana e Manila

Secondo quanto riporta Blogtivvu e Biccy, Manila afferma: “Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. – riporta Biccy.it – Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero.“.

L’ex Miss continua: “Non vale più la pena di stare male per lei. Io sono stata offesa eppure sono stata accanto a lei per cinque mesi. Ti dirò che io sono comunque felice. Le parole però hanno un peso ed è chiaro. Poi più sei grande e più le parole pesano e il pubblico vede tutto. I telespettatori hanno capito, perché altrimenti né lei e né Kabir sarebbero stati eliminati. Se loro fossero stati nel giusto non sarebbero usciti, lui mi ha dato della disperata. L’importante è non rispondere mai con la stessa medaglia.“

Ma Miriana non ha apprezzato il gesto di alzare i calici in nome di Katia Ricciarelli, da parte di Manila.

