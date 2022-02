Il cantante racconta il burrascoso tentativo da parte del suo migliore amico di tornare in Ucraina per salvare la sua fidanzata dalla guerra e potersi riconciliare a lei.

Francesco Facchinetti racconta sui social una storia commovente contro la guerra iniziata dalla Russia. Un suo amico ha attraversato il confine e dall’Italia ha fatto l’impossibile per salvare la sua fidanzata ucraina che si era rifugiata in un villaggio vicino.

Le dichiarazioni di Francesco Facchinetti

“Lui è Stefano, uno dei miei migliori amici, ci conosciamo da quando siamo piccoli. Si è fidanzato con Giulia, una ragazza Ucraina, circa 2 anni fa. Ormai fa sempre avanti indietro da Kiev ed è tornato a Mariano Comense proprio 10 giorni fa.

Giulia è rimasta nella capitale Ucraina perché lavora là. Stefano contava di ritornare da lei proprio in questi giorni ma è scoppiata la guerra.” Così esordisce Francesco Facchinetti, raccontando l’amore ai tempi della guerra.

Prosegue: “Stefano, ha cercato invano di farla arrivare in Italia fino a quando ieri mattina, contro il volere di tutti noi amici, ha preso la macchina da solo ed è partito per andare sul confine tra Romania e Ucraina. Dopo 19 ore è arrivato al confine, il suo programma era passare il confine e andarla a prendere nel suo villaggio. Arrivato al border lo hanno fermato dicendogli che la sua idea era una follia e doveva ritornarsene a casa perché in Ucraina non lo avrebbero mai fatto entrare.“

Il cantante svela il lieto fine: “Ora dopo tanta preoccupazione, come potete vedere dalla fato, sono insieme“. Ecco il post completo:

