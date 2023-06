Un discorso profondo durante il suo concerto: Tiziano Ferro racconta un episodio di discriminazione subito in passato.

Tiziano Ferro ha iniziato la sua estate in tour e dall’Olimpico di Roma eccolo protagonista di un bellissimo concerto durante il quale ha voluto dedicare alcuni minuti ad un discorso, una lettera a dire il vero, dove gli argomenti principali erano l’omofobia e la discriminazione ricevuta.

Tiziano Ferro: “Un ragazzo mi ha urlato fro**o”

Tiziano Ferro

“Voglio leggervi una cosa che non riguarda esclusivamente la discriminazione sentimentale, riguarda tantissimi gradi di discriminazione con i quali dobbiamo combattere ogni giorno”, ha esordito Tiziano in un momento di pausa tra una canzone e un’altra.

“Un paio di anni fa un ragazzo su passando da destra mi gridò ‘Brutto fro**o!’, schizzando via come il perfetto codardo che era. Hanno tutti un elemento in comune: la vigliaccheria. Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti”.

Il discorso del cantante è proseguito poi: “E invece no. un’offesa gratuita, volgare magari pubblica e via poi la fuga. Io l’avrei voluto sbranare quel pusillanime, ridurlo a terra per poi infierire, restituire le offese urlando forte per aggiungere terrore al dolore. Terminare solo quando avrei visto quell’idiota vittima della peggiore mortificazione: essere umiliato da un frocio. Io non sarei scappato, però. Sarei rimasti lì a guardare quell’individuo con attenzione e magari anche con compassione per ricordargli una volta per tutte come è fatto un uomo”.

Infine il messaggio di TZN: “Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono”.

Di seguito anche il video pubblicato su TikTok da un utente che ha assistito al concerto e al discorso molto intimo del cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG