Tira e molla ma poi eccoli felici e contenti in vacanza insieme. Belen e Stefano De Martino protagonisti virali di un selfie in barca.

Sempre al centro dell’attenzione mediatica e delle cronache di gossip, questa volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino non fanno parlare per rumors anticipatici bensì per un selfie in barca durante le vacanze che ha generato grande ilarità e commenti davvero speciali dedicati alla coppia.

Belen e Stefano De Martino, il selfie in barca e le reazioni

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Un weekend lungo in barca, lontani dalla città e dai paparazzi. Ma di Belen e Stefano si parla comunque. La coppia, infatti, in vacanza con Santiago e la piccola Luna, è stata protagonista di diversi scatti social che, in qualche modo, hanno fatto discutere.

Se la showgirl argentina è entrata in una sorta di “polemica” per alcune foto molto simili a quelle di Chiara Ferragni, come coppia, invece, lei e il ballerino sono stati protagonisti di una serie di commenti decisamente belli e positivi da parte dei loro fan.

Tutto merito di un selfie molto ironico nel quale l’argentina è bellissima e il conduttore, invece, fa una simpatica smorfia. Sembra proprio che tra i due vada tutto a gonfie vele ed è anche per questo che molti utenti hanno commentato: “Siete bellissimi”, “Rappresentate la vita vera. Fatta di cadute ma dove l’amore resiste ed è il più vero di tutti”, “Per fortuna non ascoltate più le cattiverie delle persone e andate avanti per la vostra strada”.

Insomma, la coppia ha davvero entusiasmato tutti. Il potere di un selfie…

Di seguito anche il post Instagram con la foto della coppia che ha generato tanti commenti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG