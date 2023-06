Sfogo social di Emma Marrone verso qualche haters che l’ha criticata. La cantante non le ha certo mandate a dire…

Nelle scorse giornate era finita al centro di una querelle per un commento non certo positivo ricevuto da parte di Wayne Santanta. Adesso Emma Marrone torna protagonista di uno sfogo social a seguito di alcuni commenti pessimi da parte di haters riguardo il suo aspetto fisico ed in particolare di alcune macchie della pelle che la cantante ha sul viso.

Emma Marrone, il duro sfogo social contro gli haters

Emma Marrone

A quanto pare, Emma è stata presa di mira per il suo aspetto fisico. In modo particolare per alcune macchie che la cantante ha sul volto che sarebbero, per sua stessa ammissione, frutto di un “bombardamento ormonale” avuto per altre ragioni di salute.

Ecco perché in questo caso l’artista ha voluto replicare in modo molto duro alle offese ricevute: “In faccia ho le macchie di anni di bombardamenti ormonali per i problemi di salute che ho avuto. Non dovrei nemmeno giustificarmi con quattro ignoranti come voi…ma ogni tanto è giusto per far notare pubblicamente quanto siete piccoli, viscidi e cattivi”, ha scritto la Marrone.

“Vi auguro di fare almeno un decimo di quello che ho fatto io nella vita e vi auguro di avere le palle di mostrarvi al mondo per quello che siete. Ah scusate voi siete niente”.

Di seguito anche il post Instagram in questione dove la cantante ha replicato alle dure offese ricevute e dove ha anche avuto il sostegno della sua fanbase:

